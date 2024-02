Inseguridad en Quito: "los delincuentes me dispararon un perdigón y no puedo trabajar"

Lo llamaremos Juan. Desde hace dos semanas, no ha podido trabajar porque fue herido con un arma de fogueo, el 26 de enero de 2024, durante un asalto al pie de su casa en San Antonio de Pichincha, extremo norte del Distrito Metropolitano de Quito.

El hecho quedó registrado en este video. En las imágenes se observa a una motocicleta de la que se bajó un hombre que lo golpeó y disparó al cuerpo. Un vecino evitó que delincuentes robaran las pertenencias de la víctima y decidió en ayudarlo. "Me hirieron en el glúteo superior izquierdo. El doctor indagaba para ver si no había un cuerpo extraño metálico para hacerme las placas. Luego descubrieron que no era una bala, sino un perdigón de goma".

Los asaltantes han sido parte de varios hechos delictivos en San Antonio. Aunque no pudieron robarle por la intervención del morador, le causaron una herida.

