Imbabura: prisión preventiva para cinco detenidos tras operativo anti minería ilegal en Buenos Aires

La audiencia telemática de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra siete personas apresadas durante un operativo en contra de la minería ilegal, ejecutado en el sector de Buenos Aires (Urcuquí) en Imbabura, se realizó pasadas las 16:30 de este martes 14 de octubre de 2025. Según la Fiscalía, en poder de los sospechosos se encontraron armas y municiones.

Al final de la diligencia, la justicia dictó prisión preventiva para cinco personas y dio medidas sustitutivas para las dos restantes. La Fiscalía les formuló cargos por presunto tráfico de armas. La instrucción fiscal durará 30 días.

El Ministerio Público informó que en poder de los sospechosos se encontraron armas y municiones. El Ejército ecuatoriano informó que los siete sospechosos fueron detenidos en delito flagrante, entre ellos dos extranjeros.

“Sepan que en el sector de Buenos Aires ya se terminó la minería ilegal, porque la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente de ahora en adelante. Este es un ilícito que no se va a dar más en la provincia de Imbabura”, manifestó el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo.

Le puede interesar: Una pareja fue atacada a tiros en el noroeste de Guayaquil