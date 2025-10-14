Seguridad
Una pareja fue atacada a tiros en el noroeste de Guayaquil

Las víctimas fallecieron tras ser trasladadas a un hospital. Los criminales usaron pistolas y fusiles, según la Policía.

   
    Una pareja fue atacada por sicarios en el bloque 12 del sector El Fortín, en el noroeste de Guayaquil.( API )
A las 22:00 del lunes 13 de octubre de 2025, el sonido de las balas irrumpió la tranquilidad en un barrio del bloque 12 de la ciudadela El Fortín, noroeste de Guayaquil. Una pareja que conversaba en el sitio fue atacada a tiros.

Producto de la balacera, el hombre murió. La mujer quedó herida y fue trasladada hasta un hospital. La mañana del martes 14 de octubre de 2025, se confirmó que la joven falleció esa misma noche.

¿Cómo ocurrió el ataque? Según los testigos, los sicarios iban a bordo de un vehículo, del cual dispararon contra la pareja. Los cuerpos quedaron en la vía y los vecinos salieron a socorrerlos y trasladarlos al hospital.

Personal de la Policía acudió al sitio para indagar lo ocurrido. Las huellas de las balas quedaron en un portón de metal. Hasta el momento no hay detenidos.

