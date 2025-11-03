Seguridad
03 nov 2025 , 12:00

Dos hombres fueron hallados muertos en la cárcel de Esmeraldas un día después de ser capturados

Los hombres, uno ecuatoriano y el otro colombiano, fueron capturados el 31 de octubre con un arsenal de armas. El día siguiente, ya en la cárcel, fueron hallados sin vida.

   
    Imagen de la cárcel de Esmeraldas desde la vista de un dron.( Archivo )
Audy Britson Caldas Sevillano y Ader Valencia Hurtado, un ecuatoriano y un colombiano, respectivamente, fueron hallados sin vida el sábado 1 de noviembre en el interior de la cárcel de Esmeraldas.

Sus muertes se produjeron apenas un día después de haber llegado a la prisión, tras ser capturados en la parroquia La Tola del cantón Eloy Alfaro con un arsenal de armas la madrugada del 31 de octubre. Por ello enfrentaban el delito de tráfico ilícito de armas.

El informe policial detalla que los hombres tenían en su poder dos fusiles, dos pistolas, 12 cargadores de fusil y cerca de 200 municiones de diferentes calibres. Eran considerados miembros del grupo delictivo Los Chechenos, una disidencia de una guerrilla colombiana.

Foto del arsenal con el que fueron capturados los dos hombres que fueron asesinados en la cárcel de Esmeraldas.
Foto del arsenal con el que fueron capturados los dos hombres que fueron asesinados en la cárcel de Esmeraldas. ( Policía Nacional )

Sobre el reporte del hallazgo de sus cadáveres, se indica que presentaban varios hematomas, lo que sugiere que fueron agredidos dentro del pabellón donde estaban recluidos.

Las muertes de Caldas y Valencia formaron parte de un total de 12 fallecimientos registrados ese sábado 1 de noviembre en el sistema carcelario. Los otros decesos ocurrieron en la Penitenciaría del Litoral (seis) y en la cárcel de Turi, en Azuay (cuatro).

