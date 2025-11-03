Dos hombres fueron hallados muertos en la cárcel de Esmeraldas un día después de ser capturados

Audy Britson Caldas Sevillano y Ader <b>Valencia</b> Hurtado, <b>un ecuatoriano y un colombiano, respectivamente</b>, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/seis-reclusos-muertos-penitenciaria-litoral-1-noviembre-PE10368755 target=_blank>fueron hallados sin vida</a></b> el sábado 1 de noviembre en el interior de la cárcel de Esmeraldas. Sus<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/recluso-venezolano-acusado-nuevamente-asesinato-carcel-turi-CF10370983 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>