Un hombre se subió al capó de su auto para evitar que se lo roben, en Quito

Un hombre se subió al capó de su auto para evitar que un delincuente se lo robe la mañana de este miércoles 10 de diciembre en el sector de La Jipijapa, norte de Quito.

El perjudicado fue movilizado en el capó desde la Tomás de Berlanga hasta la avenida 6 de Diciembre, contó a TC Televisión. Agregó que el individuo frenó por el tráfico que había en el sitio.

Un video muestra que incluso moradores de la zona quedaron sorprendidos al ver al hombre subido en la parte exterior del vehículo.

Por fortuna, la escena fue vista por la Policía Nacional y lograron detener la marcha del vehículo. El antisocial fue detenido.

"Justo estaba en el trabajo y salí a comprar. Me percaté que había unas sombras en el carro, fui y encendió el carro. Opté por treparme al capó", contó la víctima al medio de comunicación citado.

A la par, la Policía detuvo en la zona a otros ladrones de autopartes. En su poder encontraron una docena de herramientas.

