10 nov 2025 , 21:43

Un hombre fue sentenciado a 26 años por el femicidio de su pareja en Caluma

La víctima fue encontrada por las autoridades en la casa en donde convivía junto a su pareja. Estaba cubierta con cobijas y junto a un martillo. Falleció por un traumatismo craneoencefálico.

   
    Imagen referencial de la justicia. ( Internet )
Ángel L. fue sentenciado a 26 años de cárcel por el femicidio de su pareja registrado en Caluma, un cantón de la provincia de Bolívar. El Tribunal de Garantías Penales determinó su autoría directa en el femicidio de su pareja.

¿Cómo se dio el caso? La víctima residía con su hijo y Ángel L. en un inmueble ubicado en Caluma. En marzo de 2023, el hijo de la mujer salió de vacaciones con su padre. Durante ese tiempo, ella permaneció en la vivienda con el ahora sentenciado, sin mantener comunicación con sus familiares, indicó la Fiscalía.

El 19 de abril de ese año, los parientes reportaron su desaparición a la Policía Nacional. Paralelamente, acudieron a la vivienda donde ella convivía con el ahora sentenciado y encontraron su cuerpo sin vida, cubierto con cobijas y junto a un martillo. "Tras el crimen, Ángel L. huyó del lugar", informó el Ministerio Público.

Lo encontraron días después en otra provincia, durante un operativo.

En la audiencia de juicio, el fiscal encargado de las investigaciones presentó las pruebas: el informe de autopsia médico-legal, que determinó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico ocasionado de manera directa por un objeto contundente. El fallecimiento habría ocurrido aproximadamente tres semanas antes del hallazgo del cadáver. Se incluyeron los informes de reconocimiento del lugar de los hechos y la pericia psicológica del agresor.

Según Fiscalía, esas pruebas demostraron que la víctima fue sometida a un ciclo de violencia basada en género, con agresiones físicas y psicológicas reiteradas por parte de su pareja durante cuatro años de convivencia, las cuales se intensificaron progresivamente hasta causarle la muerte.

