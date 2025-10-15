Un hombre fue sentenciado a 13 años y cuatro meses por abuso sexual a una niña de siete años, en Manabí

Un <b>Tribunal de Garantías Penales de Sucre (Manabí)</b> sentenció a trece años y cuatro meses de pena privativa de libertad a José M. por<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/abuso-sexual target=_blank> abuso sexual</a></b> a una niña de 7 años. Los hechos ocurrieron en la<b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-las-malvinas-fiscalia-pruebas-juicio-militares-fae-EE10274880 target=_blank></a></b>