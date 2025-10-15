Seguridad
Un hombre fue sentenciado a 13 años y cuatro meses por abuso sexual a una niña de siete años, en Manabí

Según la Fiscalía, el delito fue perpetrado en la vivienda que ocupa la víctima junto a su hermana y su madre, en Bahía de Caráquez. El agresor era la pareja sentimental de su abuela.

   
Un Tribunal de Garantías Penales de Sucre (Manabí) sentenció a trece años y cuatro meses de pena privativa de libertad a José M. por abuso sexual a una niña de 7 años. Los hechos ocurrieron en la vivienda que ocupa la víctima junto a su hermana y su madre, ubicada en Bahía de Caráquez, provincia de Manabí.

Según la Fiscalía, el agresor, pareja sentimental de su abuela y proveniente de Pelileo (Tungurahua), había llegado hasta ese lugar para hacer trabajos de construcción.

Según las pruebas presentadas por el fiscal a cargo del caso, se conoció que "la pequeña se encontraba en la habitación mirando televisión cuando llegó el agresor, se acostó junto a ella y cometió el delito. Inmediatamente, la niña salió del lugar y le contó lo ocurrido a su hermana, quien a su vez se lo contó a su madre".

Exámenes médicos

La víctima fue llevada a un centro asistencial, en donde se le hizo una valoración médica. La Policía Nacional fue informada sobre el suceso, y posteriormente se le notificó a Fiscalía, que solicitó la práctica de las primeras pericias y la aprehensión.

La Fiscalía presentó ocho pruebas de cargo: la valoración médico-legal y el testimonio de la madre, que coincide con lo narrado por la víctima en su testimonio anticipado. Mencionó que estos actos habían ocurrido en varias ocasiones desde que tenía seis años.

Asimismo, se presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la valoración psicológica –que estableció afectación por ansiedad y depresión postraumática– y una valoración de trabajo social, en la que se determinó el nivel de vulnerabilidad de la infante.

Al final, el Tribunal declaró la responsabilidad penal del procesado y le aplicó la pena máxima para este delito, considerando agravantes.

