05 nov 2025 , 22:18

Quito: un hombre fue sentenciado a 29 años por violación

El caso se dio en abril de 2017, cuando una joven de 19 años fue víctima de violación

   
    Imagen referencial del martillo de la justicia. ( Internet )
Al final de la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a Luis Ch., a 29 años y cuatro meses de cárcel, como autor del delito de violación perpetrado con fuerza y violencia.

La Fiscalía especializada en violencia de género de Tumbaco presentó pruebas como los testimonios de los peritos médico-legal, psicólogo y de trabajo social, además de la reproducción del testimonio anticipado de la víctima, en el que relató lo sucedido.

¿Cómo se dio el caso? El 28 de abril de 2017, una estudiante, de 19 años, de la sección nocturna de un colegio se quedó libando con algunos compañeros en los alrededores de la institución. Cerca de las 22:00 decidió regresar a su vivienda.

Su compañero de clases -según la Fiscalía- Luis Ch. se aprovechó del estado de vulnerabilidad de la joven y la llevó hasta su casa en el taxi del esposo de otra compañera, quien también se encontraba en la reunión. Engañó al conductor diciéndole que la joven era su prima y que la dejaría en casa de su tía.

Una vez en su casa, el agresor consumó el delito bajo amenazas y violencia. 72 horas después, cuando la víctima logró asimilar lo sucedido, presentó la denuncia en la Unidad de Flagrancia, donde se le practicaron las valoraciones.

