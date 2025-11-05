Seguridad
05 nov 2025 , 09:15

Militares en servicio pasivo enfrentan juicio por presunta lesa humanidad contra integrantes de Alfaro Vive Carajo

El caso ocurrió en 1985. Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín fueron torturados y violentados sexualmente en Conocoto.

   
    Una foto de quienes integraban el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo.( Tomada de Memoria de las Espadas/Antonio Rodríguez Jaramillo )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Seis militares en servicio pasivo son acusados del presunto delito de lesa humanidad en contra de tres integrantes del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo en 1985, cuando León Febres-Cordero era presidente de Ecuador.

La audiencia de juicio en contra de los oficiales se instaló la mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2025 en la Corte Nacional de Justicia, luego de al menos dos diferimientos que datan de noviembre 2015 y diciembre 2016. Los imputados son:

LEA: 40 años del Gobierno de León Febres Cordero y la lucha contra Alfaro Vive Carajo en Ecuador

  • Juan Raúl Viteri
  • Manuel Delgado
  • Nelson Enríquez
  • Fernando Ron
  • Mario Apolo
  • Luis Eduardo Piñeiros

    • Según la versión de Fiscalía, en 1985, Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín, integrantes de Alfaro Vive Carajo, fueron detenidos ilegalmente en Esmeraldas y trasladados al Batallón Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), ubicado en Conocoto, sur oriente de Quito, en donde habrían sido torturados, desaparecidos y violentados sexualmente.

    LEA: Mauricio Samaniego, director del documental Alfaro Vive Carajo, falleció a sus 58 años

    De ahí que la investigación también es conocida como caso Vaca, Cajas y Jarrín, el primero que se judicializa en Ecuador por lesa humanidad.

    El Tribunal que conoce el caso está conformado por los jueces Javier de la Cadena (ponente), Manuel Cabrera y Katty Muñoz. De parte de la Fiscalía, actuará Carlos Alarcón.

