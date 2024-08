"Las fuerzas del orden actuaron profesionalmente y dieron paz porque eliminaron a la subversión que emergía en Ecuador. Ahora, el lado malo fue que nuestros compañeros quedaron desprotegidos jurídicamente a tal punto que les inventaron un juicio de lesa humanidad con una Comisión de la Verdad que no es un ente jurídico. Producto de ello, desde 2014 hasta ahora no hay sentencia".

El activista halla una diferencia y es que, en los ochenta, hubo varios actores y organizaciones políticas alzadas en armas y el Estado actuó sobre ellos. Ahora, en cambio, son grupos delincuenciales organizados (GDO) sin ideología. Su imagen no es clara, sino difusa. Entonces, cualquier persona podría convertirse en objetivo militar porque no hay una jerarquización o definición puntual de las bandas criminales. "Los riesgos pueden ser mayores. Ahora se está dando la criminalización de la pobreza y racialización de las víctimas y la militarización de la convivencia".

"Desde el Estado, la reparación no será suficiente desde los gobiernos. Las víctimas han insistido por años. No fue un proceso que Correa quiso, sino la lucha de los comités de víctimas para que los reclamos se escuchen", dijo Santander. Hay muchas trabas en Fiscalía: se deben paso del tiempo, no se puede identificar a todos los actores, pero hay otros casos en los que los actores están vivos y no hay voluntad.

A continuación, Eloy Basantes Cárdenas cuenta cómo ha sido su vida en las últimas cuatro décadas.

Ya son casi diez años de lo que llevas los apellidos de tus padres, ¿cómo ha sido para ti?

Por un lado, es el tema del orgullo de ya tener a mis papás reconocidos en la cédula y poder nombrarlos en cualquier lugar, lo cual es muy importante.

¿Cómo era antes de eso?

Tenía que cuidarme. Saber con quién hablaba y dar muchas explicaciones a la gente de que mi mamá es Cárdenas, pero mi apellido era Moreno. Siempre tenía que contar esa historia, pero ahora, pues, ya no lo hago. Por eso es un motivo de orgullo siempre lo quise hacer.

¿Tuviste algún problema?

Igual se generan problemas por estos temas de la de la identidad. O sea, mi cédula se hizo pública y al final tuve algunos inconvenientes porque sacaron deudas a mi nombre. Gente inescrupulosa hizo mal uso de mi documento de identidad. No cambié de número de cédula y este se difundió masivamente cuando se publicó la noticia de que el Registro Civil reconoció mi nombre verdadero, lo cual me originó muchísimos problemas.

¿Qué clase de problemas?

Como lo dije anteriormente, tenido deudas que no son mías, lo cual me ha complicado un poco para sacar un crédito hipotecario. Gente desconocida me ha llamado a decir que le entregue cosas que jamás le vendí. Incluso cuando fue lo de la vacuna contra el covid-19, alguien se había inmunizado a mi nombre y a mí ya no me querían poner la primera dosis. Imagínate, incluso en esas cosas así tan básicas tuve inconvenientes.

¿Y cómo era tu vida antes de llevar tu nombre real? ¿Cotidianamente te escondías o sentías que te seguían?

No realmente, pero cuando, por ejemplo, me presentaba en algún trabajo, sabía que tenía que contar mi historia. Ya cuando cuando estaba con gente de confianza, no pasaba nada.

Este 10 de agosto se cumplen 40 años de lo que pasó entre el Gobierno de Febres Cordero y AVC. Ahora, tenemos un conflicto armado interno y la gente pide la presencia de militares para reforzar a la seguridad ciudadana, ¿Cómo lo analizas?

Lo que pasaba antes es que, en el país, nosotros podíamos salir a caminar tranquilamente sin muchas preocupaciones y en los últimos años eso se vino abajo. Tener ahora a tantos militares y policías en las calles que hacen detenciones, muchas veces arbitrarias, no me genera seguridad y me siento incómodo. Me provoca inseguridad o desconfianza porque en cualquier momento se puede armar un tiroteo o detener a alguien (de forma injusta). Si uno está en el lugar o momento incorrecto... Eso ocurría mucho más antes, pero no creo que en esta época no haya pasado e incluso hay casos (ahora).

