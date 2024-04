Una iniciativa para proteger el trabajo de los uniformados en su lucha en el conflicto armado interno

Para Acosta, lo único que se hizo con el informe de la Comisión de la Verdad fue perseguir injustamente a los militares y policías que desarticularon a los grupos guerrilleros de Alfaro Vive Carajo, Sol Rojo y Montoneras Patria Libre en los años 80. A su criterio, el objetivo era político y acorralar a Febres Cordero, pero como falleció, en diciembre de 2008, se fueron en contra de los militares que actuaron contra los subversivos.

Por eso, ahora que en el país se vive un conflicto armado interno y triunfó el SÍ en la última consulta popular en cuanto al apoyo militar en la seguridad interna, se requiere garantías jurídicas para los efectivos de FF.AA. y Policía Nacional. "Por más que el presidente Daniel Noboa diga que apoya a las fuerzas del orden y otorgará indultos, esa no es la solución". Recuerda el caso del policía Santiago Olmedo, quien sufrió con su familia por años hasta que lo declaren inocente y eso ocurrió solamente porque hubo una fuerte presión social.

Considera primordial que en Ecuador se aplique lo de Chile en donde el Parlamento aprobó la Ley Naín Retamal que aumenta el poder de la Policía por la crisis de inseguridad. Así, se otorga a los carabineros un mayor margen para la legítima defensa y aumenta las penas para quienes los ataquen.

"En ese país se entendió que la autoridad está por encima del delincuente y delito", precisó Acosta. A su juicio, la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, vigente desde agosto de 2022 en Ecuador, no es efectiva. "Con esta toca decirle al delincuente, ay señor, espere un ratito, no me dispare todavía, ya voy a sacar también mi arma para ver quien dispara primero. No es así, ellos no respetan a nada".

Su objetivo será presentar una normativa idéntica a la Naín Retamal en la Asamblea, porque solo así se garantizará el procedimiento de militares y policías. Además, porque considera que en Ecuador hace falta legislación que regule los actos y hechos que puedan darse como parte del conflicto armado interno.

Le puede interesar: Los militares actualizan sus procedimientos para ejecutar operaciones de seguridad interna