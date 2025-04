Un hombre fue golpeado y apuntado con un arma después de retirar USD 10 de un cajero, en Guayaquil

Un hombre que retiró USD 10 de un cajero automático, en un centro comercial del norte de Guayaquil, fue interceptado pocos minutos después por ladrones, quienes lo golpearon brutalmente, lo tiraron al piso y le rastrillaron un arma en la cabeza.

Ocurrió en la sexta etapa de La Alborada. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del ataque, registrado el pasado 15 de baril.

"El de la moto me apuntó diciendo 'ese es del cajero'. Dos veces me rastrillaron el revólver y hasta me revisaron las partes íntimas en busca del dinero", relató la víctima a Televistazo.

Le puede interesar: Una banda que robó USD 3 millones de 50 cajeros automáticos fue asesorada por criminales chilenos

Su testimonio deja en evidencia que los delincuentes lo siguieron y lo atacaron afuera del centro comercial, en plena vía pública.

"Los sacapintas salen del centro comercial. La Policía llegó 33 minutos después, me dijeron que no tienen patrulleros, no tienen sistema de rastreo", relató el hombre asaltado.

Los moradores del sector denuncian además que los robos en moto son constantes en esa zona y que incluso los parques se han convertido en escondites para los delincuentes.

Lea también: Alias ​​Negro Barrei: su historial criminal y la red narco que operaba en puertos de Guayaquil

Los vecinos aseguran que este tipo de delitos aumentan los dias de quincena y fin de mes, cuando las personas retiran sus sueldos. Aseguran que dos hombres en moto recorren la zona desde las 06:00 en búsqueda de una futura víctima de robo, siendo en algunos casos estudiantes de colegio.

Televistazo solicitó una entrevista a la Policía Nacional sobre el tema, pero hasta el cierre de este tema no hubo respuesta, tampoco sobre la posible presencia de una banda delictiva que estaría operando en los alrededores del centro comercial.