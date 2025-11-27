Hombre que se hizo pasar como funcionario del Municipio, sentenciado a 32 meses de prisión

Andrés M., quien se hacía pasar por funcionario de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), fue sentenciado a 32 meses de prisión por usurpación y simulación de funciones públicas, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El caso se dio el 9 de julio de 2025, cuando Andrés M. fue apresado en el sector de Guajaló, al sur de Quito. Ocurrió luego de que un ciudadano denunciara que el implicado, portando una credencial y vestido con prendas con logos institucionales falsificados, se presentó como inspector de la AMC, exigiendo dinero a cambio de no suspender una obra de construcción.

También se conoció que el procesado exigía pagos a propietarios de locales comerciales del sector, para no imponer sanciones o clausuras. Tras la denuncia, intervino la Policía Nacional, con el apoyo de AMC, para su detención en flagrancia.

“Nadie puede utilizar el nombre de la AMC para extorsionar a la ciudadanía. Esto es un mensaje claro: no toleramos ninguna clase de delitos, porque afectan la confianza hacia nuestra institución”, señaló Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la AMC.

Le impusieron una multa equivalente a ocho salarios básicos unificados, así como la obligación de emitir disculpas públicas a la AMC, al Municipio de Quito y a la ciudadanía.

