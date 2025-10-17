Un hombre va a la cárcel por hacerse pasar como funcionario del SRI en Ambato

Un hombre que fingió ser un funcionario del SRI en Ambato fue sentenciado a ocho meses de cárcel y al pago de una multa económica.

El sujeto llegó a un local comercial portando una credencial falsa del SRI y solicitó dinero al propietario del negocio, simulando realizar una verificación tributaria oficial.

Tras ser detenido, el ciudadano aceptó su culpabilidad en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas y se acogió a un proceso abreviado.

De ahí que solo recibió ocho meses de cárcel, una multa equivalente a cuatro salarios básicos unificados y la obligación de ofrecer disculpas públicas por escrito a la Administración Tributaria como medida de reparación integral.

