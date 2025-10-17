Un hombre va a la cárcel por hacerse pasar como funcionario del SRI en Ambato

Un hombre que fingió ser un funcionario del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sri target=_blank>SRI</a> en <b>Ambato </b>fue sentenciado a <b>ocho meses de cárcel </b>y al pago de una multa económica. El sujeto llegó a un local comercial portando una<b> credencial falsa del</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-abogada-descuartizada-casa-hija-sauces-OL10289043 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fbi-explosion-guayaquil-investigacion-OL10287867 target=_blank></a>