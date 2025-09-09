Un hombre intentó retirar USD 40 000 de los fondos de cesantía del IESS con identidad falsa

El ciudadano ecuatoriano J.M.G.S. intentó retirar <b>USD 40 000 de los fondos de cesantía </b>de un afiliado en las oficinas del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/iess target=_blank>IESS</a> de Quito, pero fue descubierto, detenido y denunciado ante Fiscalía. El<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/iess-habilita-canales-denuncias-corrupcion-mala-atencion-IG10076835 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-seis-pisos-desocupados-edificio-iess-vandalizados-destruccion-FG10072575 target=_blank></a>