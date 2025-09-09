Un hombre intentó retirar USD 40 000 de los fondos de cesantía del IESS con identidad falsa

El ciudadano ecuatoriano J.M.G.S. intentó retirar USD 40 000 de los fondos de cesantía de un afiliado en las oficinas del IESS de Quito, pero fue descubierto, detenido y denunciado ante Fiscalía.

El caso fue divulgado este 9 de septiembre por la entidad, que explicó que el hombre se hizo pasar por ciudadano mexicano.

El sujeto entregó el pasaporte y certificado de trabajo. La servidora del IESS le solicitó al último empleador con el que registró aportes en Historia Laboral, a través de correo electrónico, la validación del certificado de trabajo.

Por esa misma vía, el empleador confirmó que no ha emitido el certificado laboral presentado por el ciudadano y que los documentos adjuntos de identidad no corresponden con aquellos que reposan en sus archivos.

Al descubrirse el fraude, el IESS dio aviso a la Policía para detener al hombre y luego denunciarlo ante Fiscalía.

