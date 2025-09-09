Seguridad
Un hombre intentó retirar USD 40 000 de los fondos de cesantía del IESS con identidad falsa

El sujeto fue descubierto y detenido en flagrancia.

   
    Edificio del IESS en el centro de Quito.( API )
El ciudadano ecuatoriano J.M.G.S. intentó retirar USD 40 000 de los fondos de cesantía de un afiliado en las oficinas del IESS de Quito, pero fue descubierto, detenido y denunciado ante Fiscalía.

El caso fue divulgado este 9 de septiembre por la entidad, que explicó que el hombre se hizo pasar por ciudadano mexicano.

El sujeto entregó el pasaporte y certificado de trabajo. La servidora del IESS le solicitó al último empleador con el que registró aportes en Historia Laboral, a través de correo electrónico, la validación del certificado de trabajo.

Por esa misma vía, el empleador confirmó que no ha emitido el certificado laboral presentado por el ciudadano y que los documentos adjuntos de identidad no corresponden con aquellos que reposan en sus archivos.

Al descubrirse el fraude, el IESS dio aviso a la Policía para detener al hombre y luego denunciarlo ante Fiscalía.

