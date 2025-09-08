Quito: los seis pisos desocupados del edificio del IESS han sido vandalizados

Los vecinos del sector, en la avenida 10 de Agosto y calle Tarqui, en el centro-norte de Quito, afirman que el edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es un refugio de habitantes de calle.

El vandalismo llegó hasta el sexto piso de ese inmueble. Al recorrerlo, nivel por nivel, la huella del abandono es evidente.

Esta estructura, de 30 metros de altura, pertenece al IESS y alguna vez funcionó el servicio de fondos de reserva y préstamos hipotecarios del Seguro Social.

Actualmente, solo la planta baja sirve de bodega pasiva de los expedientes de las prestaciones de salud que deben en cuanto son requeridas por el departamento de auditoría para el control y verificación.

Le puede interesar: El IESS tiene cines, canchas de fútbol y terrenos abandonados; el costo asciende a 860 millones de dólares