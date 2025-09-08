Quito
Quito: los seis pisos desocupados del edificio del IESS han sido vandalizados

Se ubica en la intersección de la avenida 10 de Agosto y calle Tarqui, en el centro de la ciudad. Los vecinos afirman que el sitio es un refugio de habitantes de calle.

   
Los vecinos del sector, en la avenida 10 de Agosto y calle Tarqui, en el centro-norte de Quito, afirman que el edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es un refugio de habitantes de calle.

El vandalismo llegó hasta el sexto piso de ese inmueble. Al recorrerlo, nivel por nivel, la huella del abandono es evidente.

Esta estructura, de 30 metros de altura, pertenece al IESS y alguna vez funcionó el servicio de fondos de reserva y préstamos hipotecarios del Seguro Social.

Actualmente, solo la planta baja sirve de bodega pasiva de los expedientes de las prestaciones de salud que deben en cuanto son requeridas por el departamento de auditoría para el control y verificación.

No funciona desde hace 15 años

Los vecinos afirman que hace 15 años cerró sus puertas al público y desde entonces se observa solo destrucción grafitis, pintura y roedores que utilizan las instalaciones.

Quienes caminan por el sector, se admiran por el franco deterioro pero no reconocen que no es el único inmueble del IESS que esta en está condiciones.

Se solicitó información de la situación del inmueble a las autoridades del IESS y estamos a la espera de un pronunciamiento. Ahora, el edificio combina ahora con un entorno de pintura que se extiende por toda la zona.

Garabatos que marcan territorio y que se extienden cada día hasta llegar a las aturas.

