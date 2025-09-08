Ecuador
08 sep 2025 , 15:11

IESS habilita canales para denuncias de corrupción y mala atención

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habilita dos canales mediantes los cuales la ciudadanía puede denunciar acto de corrupción o mala atención a afiliados.

   
  • IESS habilita canales para denuncias de corrupción y mala atención
    Foto referencial a entrega de medicamentos IESS.( IESS )
IESS
Gobierno
Redacción
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se han vuelto recurrentes los casos de corrupción, como la venta de medicamentos que deberían ser entregados de forma gratuita a los afiliados, así también la mala atención hacia sus afiliados por los cuales se ha habilitado dos canales de quejas y denuncias de estos actos.

Los canales de comunicación para receptar denuncias son su página web oficial y un número de WhatsApp. A través de estos medios, los usuarios podrán reportar irregularidades de manera directa.

El anuncio fue realizado por la vocera del Gobierno Nacional durante el informe semanal presentado el lunes 8 de septiembre de 2025. Las denuncias y quejas podrán presentarse mediante los chats integrados en la página web denuncias.iess.gob.ec y a través del número de WhatsApp 096 253 2338.

La vocera confirmó que las denuncias podrán hacerse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los motivos pueden incluir: falta o venta de medicamentos, sobornos, cobros por turnos de exámenes o servicios, venta de cargos, tráfico de influencias, así como quejas por mala atención, malos tratos o comportamientos indebidos por parte del personal del IESS.

Noticias
