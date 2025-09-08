IESS habilita canales para denuncias de corrupción y mala atención

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/iess-atrapado-desidia-deterioro-hospitales-debilitados-KE10055348 target=_blank>El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social</a> (IESS) se han vuelto recurrentes los casos de corrupción, como<b> la venta de medicamentos</b> que deberían <b>ser entregados de forma gratuita a los afiliados,</b> así<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/casos-vih-ecuador-salud-DG10075521 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/hospital-guayaquil-abel-gilbert-hongos-BG10076171 target=_blank></a></b>