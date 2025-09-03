El IESS está atrapado entre la desidia e intereses que lucran de su deterioro, mientras sus hospitales se debilitan

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene hospitales, equipos de última generación y profesionales capaces de realizar desde la curación de una carie hasta cirugías robóticas para extirpar tumores.

Sin embargo, esa capacidad instalada se diluye en la práctica: miles de afiliados terminan siendo derivados a prestadores privados incluso por diagnósticos básicos que podrían resolverse dentro de la red pública y a un costo menor.

Lo cierto es que los hospitales del seguro social han perdido operatividad. Ya no solo derivan más pacientes, sino que quienes permanecen en sus instalaciones enfrentan carencias.

Televistazo ha documentado cómo asegurados y jubilados deambulan por farmacias externas para conseguir medicinas e insumos. "Me mandaron a comprar anestesia para una biopsia que tengo", dijo Stalin Aguirre.

Nancy Hidalgo, una paciente hipertensa relató, que su médico la mandó a Emergencias para que le hagan una angiotac coronaria, pero que aún no le han dicho dónde hacerse el procedimiento.

"Me han pedido bastantes cosas. Me han pedido medicación, lo que es omeprazol en ampollas, algo que yo sé que no cuesta, pero se supone que ellos están abastecidos de medicación", contó Jenifer Guamán, familiar de una paciente.

A pesar de esa realidad, la versión oficial del IESS presenta otra cara. Con corte al 29 de agosto, la institución asegura en sus plataformas digitales un abastecimiento nacional del 73 % en insumos médicos y del 75 % en medicamentos; una cifra que, contrastada con la experiencia de los pacientes, resulta difícil de sostener.

A la falta de insumos se suma la brecha de talento humano. Según datos internos, al IESS le faltan 4 800 médicos y enfermeras, lo que mantiene unas 200 camas inoperativas en sus hospitales.

Un funcionario de la entidad, que pidió confidencialidad, confirmó a Televistazo que la falta de personal es ya un problema estructural.

El deterioro también se extiende a los equipos médicos. No todos funcionan. Eduardo Peña, el expresidente del Consejo Directivo del IESS, denunció el año pasado la existencia de mafias que sabotean deliberadamente la operatividad de los equipos para favorecer intereses privados.

A pesar de los pedidos de información de este noticiero, la institución no ha dado respuesta sobre el estado actual de la maquinaria hospitalaria.

La consecuencia de todas estas deficiencias es directa: la atención al paciente se deteriora y los tiempos de espera se disparan. Según cifras oficiales, el promedio nacional para obtener una cita médica en la red del IESS de 40 días, aunque en varias especialidades la espera es más larga: