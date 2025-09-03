El IESS está atrapado entre la desidia e intereses que lucran de su deterioro, mientras sus hospitales se debilitan

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/deuda-prestadores-externos-iess-CC10036985 target=_blank>Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)</a> tiene hospitales</b>, equipos de última generación y profesionales capaces de realizar desde la curación de una carie hasta cirugías robóticas para <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/teodoro-maldonado-licor-medicos-CC10032909 target=_blank></a></b> <i></i><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/deuda-prestadores-externos-iess-CC10036985 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>