08 sep 2025 , 06:14

Quito | Un hombre fue detenido en San Juan de Calderón luego de intentar incendiar su vivienda con su expareja dentro

Bomberos y agentes policiales intervinieron de inmediato para sofocar el fuego y evacuar a cuatro personas, entre ellas dos menores, que recibieron atención médica y psicológica.

   
El personal del Cuerpo de Bomberos, junto a agentes de la Policía del Distrito de Calderón, trataron de apagar el fuego en una casa ubicada en el sector de San Juan de Calderón, en el norte de Quito.

En el inmueble se encontraba un hombre que roció gasolina sobre sus pertenencias e intentó incendiar la casa y a su propia familia.

Según la versión de la esposa, el hecho responde a un problema intrafamiliar, pues tenían conflictos desde hace tiempo. Ella intentó poner fin a la relación, lo que provocó una reacción violenta por parte del sujeto.

"La víctima, en este caso, era su exconviviente que quería sacar sus cosas de la vivienda", contó Luis Gallardo, miembro de la Policía Nacional.

Cuidado médico y psicológico para las víctimas

A pesar de los intentos de los uniformados por dialogar con él, el hombre, completamente alterado, se negó a hablar y prendió fuego a la casa, por lo que se evacuó rápidamente a las personas presentes.

Gallardo agregó que los bomberos hicieron el desgajamiento de puertas y ventanas de la vivienda para poder evacuar a las personas que se encontraban en el interior. "Evacuaron a dos mujeres, una era la víctima y otra vivía en el siguiente piso", agregó.

Al ver la reacción de los uniformados, el hombre intentó escapar, pero fue capturado por la Policía. Los bomberos sofocaron las llamas de inmediato.

El agresor, un ciudadano extranjero de 27 años, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, enfrentando cargos por intento de asesinato.

Tras el incidente, dos mujeres y dos menores están bajo cuidado médico y psicológico.

