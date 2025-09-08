Quito | Un hombre fue detenido en San Juan de Calderón luego de intentar incendiar su vivienda con su expareja dentro

El personal del Cuerpo de Bomberos, junto a agentes de la Policía del Distrito de Calderón, trataron de apagar el fuego en una casa ubicada en el sector de San Juan de Calderón, en el norte de Quito.

En el inmueble se encontraba un hombre que roció gasolina sobre sus pertenencias e intentó incendiar la casa y a su propia familia.

Según la versión de la esposa, el hecho responde a un problema intrafamiliar, pues tenían conflictos desde hace tiempo. Ella intentó poner fin a la relación, lo que provocó una reacción violenta por parte del sujeto.

"La víctima, en este caso, era su exconviviente que quería sacar sus cosas de la vivienda", contó Luis Gallardo, miembro de la Policía Nacional.