Seguridad
07 sep 2025 , 10:59

Video capta persecución para liberar a un hombre secuestrado en Quevedo

Dos personas fueron detenidas. Son presuntos integrantes de Los Lobos.

   
  • Video capta persecución para liberar a un hombre secuestrado en Quevedo
    Momento de la recuperación de una grúa robada.( Policía Nacional )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un video captó el momento de una persecución policial para liberar a un hombre secuestrado en Quevedo, provincia de Los Ríos, el 6 de septiembre.

La Policía Nacional recibió la denuncia de una grúa que fue robada en el anillo vial de Quevedo. Al ubicar el vehículo, los antisociales dispararon contra los policías, quienes repelieron el ataque.

LEA: 146 militares ecuatorianos han sido investigados por nexos con el crimen organizado y otros delitos desde 2018

Durante la balacera, uno de los armados resultó herido en la pierna. Hubo dos detenidos, presuntos integrantes de Los Lobos.

Estos individuos secuestraron al chofer de la plataforma para posteriormente llevárselo en un vehículo que custodiaba a la grúa. Los agentes iniciaron con la búsqueda y lograron la liberación de la persona secuestrada y la localización de dos autos reportados como robados, así como dos generadores eléctricos.

LEA: Un presunto asaltante fue abatido en medio de balacera con la Policía en Portete

Temas
secuestro
persecución
video
grúa
Policía Nacional
Los Ríos
Quevedo
Noticias
Recomendadas