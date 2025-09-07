Video capta persecución para liberar a un hombre secuestrado en Quevedo

Un video captó el momento de una persecución policial para liberar a un hombre secuestrado en Quevedo, provincia de Los Ríos, el 6 de septiembre.

La Policía Nacional recibió la denuncia de una grúa que fue robada en el anillo vial de Quevedo. Al ubicar el vehículo, los antisociales dispararon contra los policías, quienes repelieron el ataque.

