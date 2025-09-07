Video capta persecución para liberar a un hombre secuestrado en Quevedo

Un<b> video</b> captó el momento de una <b>persecución policial</b> para liberar a un hombre secuestrado en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/quevedo target=_blank>Quevedo</a>, provincia de Los Ríos, el 6 de septiembre. La Policía Nacional recibió la denuncia de una grúa que<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/militares-ecuatorianos-investigados-vinculos-crimen-organizado-delitos-KH10061478 target=_blank></a>