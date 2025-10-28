El cuarto hombre más buscado de Tungurahua, por una violación en 2015, fue capturado en Puyo

El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional capturó a Jorge Alberto T., el cuarto hombre más buscado de Tungurahua, en el cantón Puyo, de la provincia de Pastaza.

En contra de Jorge Alberto T. pesaba en contra una orden de captura por el delito de violación cometido contra una niña de 11 años en noviembre de 2015.

El ciudadano había cambiado de apariencia para eludir a las autoridades. Entonces, habría usado su posición como esposo de la madre de la menor para cometer el delito sexual en repetidas veces.

Luego de su localización, fue trasladado y puesto a órdenes de la autoridad competente.

La víctima contó que Jorge Alberto T. consumía alcohol cuando cometía el delito.