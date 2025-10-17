Seguridad
El tercer más buscado del Ecuador por el delito de femicidio fue extraditado desde Perú

El sujeto segó la vida de su pareja sentimental que estaba embarazada. La captura se hizo en mayo y la extradición se concretó este 16 de octubre del 2025.

   
Cristian Gabriel Bosquez era el tercer más buscado del país por el delito de femicidio a Cristina Liliana Balcazar, su pareja sentimental y de quien estaba esperando un hijo.

El hecho ocurrió en Santo Domingo de los Tsáchilas en noviembre del 2020, cuando la mujer iba a un chequeo médico y desapareció. "El motivo de la muerte sería una asfixia mecánica, el cadáver se encontraba maniatado y con signos de golpes", reveló Edmundo Egas, de la Unidad de Detención de la Policía.

Desde ese entonces, el hombre, quien pertenecía a las Fuerzas Armadas, salió hacia el Perú, donde investigaciones realizadas por el Bloque de Búsqueda de Ecuador lo ubicaron en el sector del Callao donde trabajaba como comerciante.

LEA: Ecuador registra al menos 82 femicidios entre enero y el 15 de marzo de 2025, según ONG

Él tenía una Notificación Roja emitida por Interpol. La captura se hizo en mayo y la extradición se concretó este 16 de octubre del 2025.

Representantes de la Fundación Madres Coraje, quienes acompañan a la familia de la víctima, agradecen la labor policial por su captura, pues en lo que va de este año han logrado detener a cinco personas acusadas de femicidio.

El hombre fue llevado ante las autoridades de justicia para su procesamiento, el cual espera se lo realice en las próximas horas.

LEA: Chone | Un femicida que segó la vida de su pareja frente a sus hijos irá 26 años a la cárcel

