El tercer más buscado del Ecuador por el delito de femicidio fue extraditado desde Perú

Cristian Gabriel Bosquez era el<b> tercer más buscado del país</b> por el delito de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/femicidios target=_blank>femicidio</a> a Cristina Liliana Balcazar, su pareja sentimental y de quien estaba esperando un hijo. El hecho ocurrió en<b> Santo</b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ecuador-82-femicidios-enero-marzo-2025-EC9051987 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/chone-femicida-pareja-hijos-carcel-KF9016518 target=_blank></a>