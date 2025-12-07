Un hombre es asesinado con nueve tiros al sur de Quito

La Dirección Nacional de Investigación de la Policía reportó la muerte de un hombre aún no identificado, en una calle de la Ciudadela del Ejército, en el sector de Quitumbe, al sur de Quito.

Según información policial, el hecho ocurrió la noche del 6 de diciembre y fue alertado mediante una llamada al ECU 911 alrededor de las 23:00.

Los agentes que acudieron a la escena del crimen, tras la inspección del cuerpo, confirmaron que la víctima presentaba nueve impactos de bala, tres en la parte frontal del cuello, uno cerca de la clavícula y cinco en la nuca.

La Policía Nacional ejecuta las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. De manera preliminar, se presume que podría tratarse de un intento de robo, aunque no se descarta un posible ajuste de cuentas.