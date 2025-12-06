Seguridad
06 dic 2025 , 18:35

Un sicario fue golpeado por la comunidad tras asesinar a joven en Santa Elena

Decenas de ciudadanos detuvieron al implicado y quemaron su motocicleta. La Policía se llevó al hombre para evitar que sea linchado.

   
El crimen se reportó la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025 en la comuna San Pablo, en la provincia de Santa Elena. Un joven fue asesinado a tiros al pie de una tienda.

Los sicarios iban en una moto y la comunidad logró capturar a uno de ellos. Antes que llegara la Policía, decenas de personas golpearon al sospechoso en el piso.

En redes sociales se difundieron videos de las patadas y golpes que le propinaron, indignados por el asesinato. Incluso quemaron la motocicleta que usó para cometer el ataque.

La Policía llegó al sitio tras la alerta. Detuvo al hombre y lo subió al bale de una camioneta para evitar que sea linchado. La comunidad rodeó al patrullero para intentar seguir golpeando al implicado.

