Un sicario fue golpeado por la comunidad tras asesinar a joven en Santa Elena

El crimen se reportó la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025 en la comuna San Pablo, en la provincia de Santa Elena. Un joven fue asesinado a tiros al pie de una tienda.

Los sicarios iban en una moto y la comunidad logró capturar a uno de ellos. Antes que llegara la Policía, decenas de personas golpearon al sospechoso en el piso.