Un hombre fue baleado en un centro comercial de Daule

Un hombre murió tras ser atacado a tiros este miércoles 8 de octubre en las inmediaciones de un centro comercial de Daule, en la provincia de Guayas.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la víctima fue sacada en camilla desde el interior de una tienda del mall mientras era atendida por paramédicos y escoltada por agentes policiales.

El ataque ocurrió poco después de las 13:00 y provocó pánico entre los visitantes, muchos de ellos estaban reunidos en el patio de comidas.

El sujeto fue trasladado a una casa de salud, donde horas después se confirmó su deceso.

