16 nov 2025 , 16:16

Un hombre fue asesinado en Machala después de votar en el referéndum y consulta popular

Según el testimonio de sus familiares brindado a la Policía, la víctima fue presuntamente seguida por sujetos armados desde el recinto electoral

   
    Foto de un carro de Medicina Legal tras ocurrir un asesinato en Machala.( Archivo )
David Muñoz
Un ciudadano de 54 años, identificado como Nivaldo Félix Alvarado Alejandro, fue asesinado a balazos este domingo 16 de noviembre al regresar a su vivienda en el barrio Urseza 3, en el noroeste de Machala, minutos después de haber sufragado.

Según el testimonio de sus familiares brindado a la Policía, la víctima fue presuntamente seguida por sujetos armados desde el recinto electoral. El ataque ocurrió cuando Alvarado estacionó su vehículo frente a su domicilio.

En ese momento, un individuo vestido de blanco se aproximó al automotor y disparó repetidamente contra la humanidad del conductor, impactando la cabeza y el tórax.

Los allegados, alertados por las detonaciones, encontraron a la víctima gravemente herida dentro del auto.

Agentes de la Policía Nacional que acudieron al sitio solo pudieron confirmar su deceso. En el parabrisas del vehículo se constataron múltiples impactos de bala.

Este domingo electoral también fue asesinado un hombre en el cantón Pasaje. Estaba reunido con amigos en el exterior de una vivienda cuando fue acribillado.

Hasta septiembre de 2025, la capital orense registró 244 crímenes, casi 100 máss que en el mismo periodo del año pasado.

