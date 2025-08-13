Un hombre fue asesinado y otro quedó herido tras balacera en el centro de Guayaquil

En las calles García Moreno y Alcedo, centro de Guayaquil, quedó el cuerpo de un hombre asesinado, pasada la medianoche de este miércoles 13 de agosto.

La balacera provocó que los vecinos del sector salieron de sus casas para identificar al fallecido como alguien conocido como "El Abuelo", quien se dedicaba al expendio de drogas. Asimismo, llamaron a los policías y a los paramédicos.

Una vez en la zona, los agentes fueron alertados de unciudadano baleado en las calles Machala y 9 de Octubre. Allí confirmaron que se trataba de la persona que escapó del ataque armado.

Según testigos, dos sospechosos lo siguieron en una moto, pero la víctima corrió por casi 10 cuadras, buscando refugio.

"Ya no pudieron rematarlo porque aquí hay bastante gente. Él dijo que tiene 24 años", comentó un hombre.

El herido fue atendido por los paramédicos en la ambulancia, pero a la 01:00 fue trasladado a un hospital con resguardo policial.

A la par, el personal de Criminalística y la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) acudieron al sitio del ataque para realizar las pericias y posteriormente ejecutaron el levantamiento del cadáver.

Ya son más 125 muertes violentas en el distrito 9 de Octubre.