La historia de Cristhian Valencia, el adolescente que murió tras ser torturado por militares en 2002

El Estado ecuatoriano tiene plazo hasta este domingo 29 de diciembre 2024 para cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso número 13 870. Tiene que ver con la reparación integral y el inicio de las investigaciones contra los militares que supuestamente torturaron al afroecuatoriano Cristhian Valencia, de 16 años, el 19 de septiembre de 2002, en el barrio Nueva Esperanza de Guayaquil.

Este caso consta en el informe de la Comisión de la Verdad (CV) como parte del expediente número 323095, víctima 428. En la página 148, del tomo II, se indica: Adolescente torturado por marinos. El chico murió un año después de haber sido agredido físicamente, el 9 de septiembre de 2003, a consecuencia de las lesiones internas.

La CV también recoge los testimonios de su padrastro y su madre, Cristóbal Montaño y Carmen Valencia, quienes aseguran que el chico sí volvió a casa tras ser llevado por los militares en una camioneta. Eso pasó a las 16:30 del mismo día (19 de septiembre de 2002) y el joven estaba "... sin zapatos, sin camisa, revolcadito, golpeado, con hematomas por todo el cuerpo. Con una raspadura [escoriación], como si lo hubieran raspado con algún fierro", contó Carmen Valencia.

La mujer le preguntó dónde estuvo y Cristhian le contestó: “mamita, me llevaron a una bodega en La Playita [Guasmo Sur] (...), y ahí me formaron una pelota de fútbol; el uno me pateaba y el otro me pateaba". Ella lo atendió, limpió y le dio de comer. En esos momentos, mientras el adolescente ingería la comida, vomitó coágulos de sangre. La señora quiso poner la denuncia inmediatamente, pero su hijo no se lo permitió por temor a represalias. No lo hizo en ese momento.

La salud de Cristhian iba deteriorándose con el pasar de los meses y lo llevaron a diferentes centros asistenciales del Puerto Principal en los que le realizaron múltiples exámenes de los pulmones. Finalmente, con una salud muy desmejorada, el adolescente volvió al hospital Guayaquil, en donde falleció el 9 de septiembre de 2003. “Nunca dejó de vomitar sangre, todo lo que comía (...) lo botaba. Él nunca se recuperó”.

El protocolo de autopsia afirma que la causa de muerte fue: “... por desbalance hidroelectrolítico, anemia y sepsis". Para Jorge Sosa, abogado de la familia de Cristhian Valencia, este caso es parecido al de los cuatro menores de edad: los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 y Steven Medina de 11 años, que se encuentran desaparecidos desde el pasado 8 de diciembre y 16 militares son investigados por el delito de desaparición forzada. Con esto queda claro -para el jurista- que "es un patrón sostenido de discriminación contra niños o jóvenes que no son blancos, mestizos o que son de escasos recursos económicos".

