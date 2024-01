Ecuador bajo ataque: guías penitenciarios afirman que no cuentan con recursos para trabajar en las cárceles

Los representantes de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios del Ecuador (Asoserpen) realizaron una rueda de prensa, la tarde de este 10 de enero de 2024, para expresar la preocupación de este gremio por la situación de los guías penitenciarios que se encuentran retenidos.

El presidente de ese organismo, Carlos Ordóñez, dijo que siente impotencia por las malas condiciones en las que trabajan los guías. "Nosotros manejábamos armas. En 2021, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) entregó voluntariamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas nuestro armamento, ¿por qué lo hicieron? Miren ahora las consecuencias".

Dijo que no hay logística, equipamiento ni garantías. "No hay uniformes, tampoco equipos (...) No hay jubilación anticipada, los peores (salarios) de todas las instituciones que pertenecemos al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop)".

