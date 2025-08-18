Un guía penitenciario fue baleado en el norte de Guayaquil

Un agente de seguridad penitenciaria fue baleado en la Vía a Daule, la mañana de este lunes 18 de agosto.

Un delincuente disparó contra el funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) para robar su motocicleta, cerca de las 06:15.

El guía penitenciario recibió un tiro en el pie. El hombre fue auxiliado por personal de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

El ataque ocurrió frente a la parada de Metrovía del sector. Agentes de la Policía Nacional acudieron al sector para recabar la información dle hecho violento.

En la zona se encuentran cámaras del ECU 911 y de Segura EP, la empresa municipal de seguridad de Guayaquil, por lo que se espera que se pueda conocer la ruta del escape del delincuente.