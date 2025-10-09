Guayas: Hombre baleado al pie de centro comercial de Daule era dueño de una discoteca

Como Fernando Vicente Y., de 31 años, fue identificado el hombre que murió en un hospital tras ser atacado al pie de un centro comercial de Daule, en Guayas. El crimen ocurrió la tarde del miércoles 8 de octubre de 2025 y la víctima fue trasladada a un hospital donde murió horas después.

Según un reporte preliminar, el hombre fue atacado cuando ingresaba al establecimiento. Los sicarios iban en una moto y le dispararon tres veces.

Los proyectiles impactaron en el pecho, abdomen y en el hombro derecho. Debido a la gravedad de las heridas, murió. El ataque causó alarma entre los clientes quienes incluso grabaron cuando la víctima ingresó herida para pedir ayuda.