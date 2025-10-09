Seguridad
09 oct 2025 , 06:34

Guayas: Hombre baleado al pie de centro comercial de Daule era dueño de una discoteca

Según las investigaciones, compartía el negocio con su exconviviente y actualmente se dedicaba a la venta de arroz.

   
Como Fernando Vicente Y., de 31 años, fue identificado el hombre que murió en un hospital tras ser atacado al pie de un centro comercial de Daule, en Guayas. El crimen ocurrió la tarde del miércoles 8 de octubre de 2025 y la víctima fue trasladada a un hospital donde murió horas después.

Según un reporte preliminar, el hombre fue atacado cuando ingresaba al establecimiento. Los sicarios iban en una moto y le dispararon tres veces.

Los proyectiles impactaron en el pecho, abdomen y en el hombro derecho. Debido a la gravedad de las heridas, murió. El ataque causó alarma entre los clientes quienes incluso grabaron cuando la víctima ingresó herida para pedir ayuda.

Tras el hecho, la Policía acudió hasta el centro médico donde se confirmó la muerte de Fernando Y. Según los agentes, registraba denuncias por robo, abuso de confianza y estafa.

Los investigadores hablaron con familiares para determinar las causas del crimen. Su exconviviente refirió que ambos tenían una discoteca en el centro de Guayaquil.

También que el fallecido vivía en el cantón Durán con su mamá y que actualmente se dedicaba a la venta de arroz. Hasta el momento, no hay sospechosos detenidos.

