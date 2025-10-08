Más de USD 7 millones y 27 empresas bajo sospecha de lavado de activos en Guayas

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, concluyó una serie de allanamientos en la provincia del Guayas como parte de una investigación por presunto lavado de activos.

De acuerdo con la información oficial, seis personas naturales pertenecientes a la familia Álvarez, estarían implicadas como accionistas o representantes legales de al menos cinco empresas investigadas.

Las autoridades presumen que habrían realizado transferencias de acciones y bienes entre estas entidades con el objetivo de ocultar la verdadera identidad de los propietarios y encubrir un patrimonio cuyo origen sería ilícito.

Según las primeras indagaciones, las transferencias entre las compañías bajo investigación superan los USD 3,5 millones. Además, una de estas empresas habría realizado adquisiciones de bienes valorados en más de USD 4 millones.

Durante uno de los allanamientos, se detectó la existencia de otras 27 empresas registradas en un mismo domicilio, todas aparentemente vinculadas a la misma familia investigada, lo que refuerza las sospechas sobre una posible estructura diseñada para ocultar dinero de origen ilegal.