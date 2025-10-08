Seguridad
08 oct 2025 , 17:18

Más de USD 7 millones y 27 empresas bajo sospecha de lavado de activos en Guayas

La familia Álvarez es investigada por presumiblemente crear una red de empresas para mover millones de dólares y ocultar el origen de su patrimonio. Fiscalía y Policía realizaron allanamientos simultáneos en Guayas este miércoles 8 de octubre.

   
  • Más de USD 7 millones y 27 empresas bajo sospecha de lavado de activos en Guayas
    Continúan con los allanamientos a las personas jurídicas investigadas por presunto lavado de activos. En los lugares intervenidos se levantan indicios.( Fiscalía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, concluyó una serie de allanamientos en la provincia del Guayas como parte de una investigación por presunto lavado de activos.

De acuerdo con la información oficial, seis personas naturales pertenecientes a la familia Álvarez, estarían implicadas como accionistas o representantes legales de al menos cinco empresas investigadas.

Lea: Aquiles Álvarez reacciona tras allanamientos en propiedades familiares en Guayaquil y Samborondón

Las autoridades presumen que habrían realizado transferencias de acciones y bienes entre estas entidades con el objetivo de ocultar la verdadera identidad de los propietarios y encubrir un patrimonio cuyo origen sería ilícito.

Según las primeras indagaciones, las transferencias entre las compañías bajo investigación superan los USD 3,5 millones. Además, una de estas empresas habría realizado adquisiciones de bienes valorados en más de USD 4 millones.

Le puede interesar: Caso Triple A: Así es la trama en la que se busca vincular al alcalde de Guayaquil

Durante uno de los allanamientos, se detectó la existencia de otras 27 empresas registradas en un mismo domicilio, todas aparentemente vinculadas a la misma familia investigada, lo que refuerza las sospechas sobre una posible estructura diseñada para ocultar dinero de origen ilegal.

Temas
lavado de activos
allanamientos
Alcalde de Guayaquil
Fiscalía
Policía
Aquiles Álvarez
Guayaquil
Guayas
Samborodón
Noticias
Recomendadas