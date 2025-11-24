Guayaquil: prisión preventiva para dos hermanos por ataque y resistencia tras presunta agresión a dos efectivos de la Agencia de Tránsito Municipal

La mañana del sábado 22 de noviembre, en el sector de Urdesa Central, en el norte de Guayaquil, los hermanos Jair y Jonathan V. supuestamente agredieron a dos efectivos de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM). Uno de los uniformados resultó con golpes y cortes en la cara, tórax y zona pélvica.

¿Cómo se dieron los hechos? Según el parte policial, el personal de la ATM efectuaba un procedimiento por un siniestro de tránsito en la zona. Durante la intervención, los agentes observaron un vehículo particular con aparentes daños y mal estacionado. Al acercarse para solicitar licencia, matrícula y otros documentos al conductor, los ciudadanos habrían reaccionado de forma violenta. Descendieron del automotor, insultaron al uniformado y luego lo habrían agredido con puñetes y patadas.

Otro agente intentó contener la agresión, pero también fue atacado. El incidente quedó registrado en videos grabados por los uniformados.

Los policías acudieron en auxilio de los agredidos. El agente más afectado fue trasladado a una casa de salud. Los presuntos agresores fueron neutralizados y llevados a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados, entre ellos: el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, los exámenes y la pericia médica, la cual determinó 25 días de incapacidad a la víctima, las evidencias ingresadas en cadena de custodia, así como videos de cámaras de seguridad y de teléfonos celulares, entre otros.

El juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los hermanos por presunto ataque y resistencia. El plazo de instrucción fiscal será de treinta días.

