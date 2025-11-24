Seguridad
24 nov 2025 , 20:07

Tungurahua: prisión preventiva para cuatro jóvenes por el femicidio de la universitaria Alison Altamirano

Según la Fiscalía, la víctima se encontró con los sospechosos en Cevallos, la madrugada del 23 de noviembre. Tras quedar dormida, los jóvenes "presuntamente intentaron agredirla sexualmente y después la habrían asfixiado, para luego desmembrarla parcialmente".

   
  • Tungurahua: prisión preventiva para cuatro jóvenes por el femicidio de la universitaria Alison Altamirano
    Los cuatro sospechosos detenidos por la Policía Nacional. ( Cortesía de la Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La justicia dictó prisión preventiva para cuatro hombres, de entre 18 y 25 años, por el femicidio de la universitaria Alison Altamirano, de 23 años, oriunda del Tena (Napo). Los procesados son Johan V., Steven D., Anderson V. y Ronald G., informó la Fiscalía General.

En la audiencia también se dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 30 días. En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal encargado del caso fundamentó el inicio del proceso penal con los elementos de convicción recabados en las primeras horas de la investigación.

Por ejemplo, el informe policial y de levantamiento del cadáver, la autopsia médico-legal que determinó una muerta violenta por asfixia mecánica por obstrucción de los orificios de respiración, exámenes de reconocimiento médico de los cuatro implicados y muestras biológicas de la víctima y sospechosos.

Este caso conmocionó al Tungurahua, más cuando se conoció la versión de la madre de uno de los procesados, quien alertó al ECU 911 luego de que su hijo le dijera que “había hecho algo malo”.

Entre las evidencias también consta el informe pericial de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias (prendas de vestir con máculas de sangre, un arma blanca y un mazo de madera con rastros hemáticos, cuatro teléfonos móviles, botellas de licor y piezas de consumo de drogas).

Le puede interesar: Ecuador registra al menos 82 femicidios entre enero y el 15 de marzo de 2025, según ONG

¿Cómo se dio el caso?

Todo ocurrió la madrugada del 23 de noviembre de 2025. La víctima acudió a una casa ubicada en el barrio Ferroviario, calle 29 de Abril y España, en Cevallos, para reunirse con los hoy procesados.

Según la investigación, Johan Santiago V. M. habría insistido para que la víctima acudiera a Cevallos, gestionando incluso su traslado en taxi. En el lugar -informó la Fiscalía- los sospechosos habrían consumido alcohol, cocaína y éxtasis.

Tras quedar la víctima dormida, los jóvenes "presuntamente intentaron agredirla sexualmente y después la habrían asfixiado, para luego desmembrarla parcialmente", informó el Ministerio Público.

Las diligencias señalan que habrían intentado ocultar y eliminar evidencias: limpiaron la escena, se cambiaron de ropa y cubrieron el cuerpo con un colchón.

Personal de la Dinased Tungurahua acudió a la casa tras una alerta del ECU 911 que reportaba un posible hecho violento. En el interior del inmueble, los agentes encontraron a Ronald G. durmiendo sobre un colchón, debajo del cual se localizó el cuerpo sin vida de Alison.

Le puede interesar: Chone | Un femicida que segó la vida de su pareja frente a sus hijos irá 26 años a la cárcel

Temas
Femicidio
Prisión preventiva
sospechosos
estudiante universitaria
Policía Nacional
Fiscalía
Dinased
Tungurahua
Cevallos
Noticias
Recomendadas