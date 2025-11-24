Tungurahua: prisión preventiva para cuatro jóvenes por el femicidio de la universitaria Alison Altamirano

La justicia dictó <b>prisión preventiva</b> para cuatro hombres, de entre 18 y 25 años, por el<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/femicidios target=_blank>femicidio de la universitaria</a></b> Alison Altamirano, de 23 años, oriunda del Tena (Napo). Los procesados son Johan<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ecuador-82-femicidios-enero-marzo-2025-EC9051987 target=_blank></a></b>