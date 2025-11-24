Cuatro heridos por manipular explosivos en Pelileo, Tungurahua

Cuatro personas resultaron heridas este domingo 23 de noviembre tras manipular explosivos mientras viajaban en el balde de una camioneta, en la parroquia <b>Salasaka</b>, cantón <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/johana-cardenas-ex-reina-pelileo-denuncia-acoso-amenazas-durante-reinado-FX9761337 target=_blank>Pelileo</a></b>, provincia de <b>Tungura</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/tungurahua-tres-cadaveres-hallados-quebrada-pelileo-FK10290764 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/siniestro-transito-tres-personas-fallecidas-via-banos-pelileo-tungurahua-FN9870236 target=_blank></a></b>