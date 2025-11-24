Cuatro heridos por manipular explosivos en Pelileo, Tungurahua

Cuatro personas resultaron heridas este domingo 23 de noviembre tras manipular explosivos mientras viajaban en el balde de una camioneta, en la parroquia Salasaka, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua.

Una cámara de videovigilancia registró el momento de la detonación. En las imágenes se observa a varios hombres en la parte posterior del vehículo; segundos después, comienza a salir humo y finalmente ocurre la explosión.

Según el ECU 911, bomberos, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) y policías acudieron a la emergencia, que alarmó a conductores y transeúntes de la zona.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud y se encuentran fuera de peligro.

