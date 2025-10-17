Tungurahua | Tres cadáveres hallados en una quebrada de Pelileo

Agentes del cantón Pelileo se trasladaron al sitio. L as víctimas eran hombres y bordean los 35 años de edad aproximadamente. Se presume que el triple crimen se cometió durante la madrugada en la quebrada Achupasha.

Un hombre que transitaba por la vía Baños - Penipe, en Tungurahua, se alarmó al encontrar tres cadáveres en una quebrada . Llamó a la Policía a reportar el hecho la mañana del viernes 17 de octubre de 2025.

Los agentes tuvieron que descender por la quebrada para hacer el levantamiento de los cuerpos. Uno estaba de costado sobre la vegetación y tenía una puñalada en la clavícula izquierda. Su cabeza estaba cubierta con una tela negra y tenía las manos atadas con una cuerda azul.

El segundo cadáver estaba a dos metros de distancia. Tenía una herida de bala en la cabeza y fue maniatado con una cuerda negra. Mientras que la tercera víctima estaba a cuatro metros de distancia. También le dispararon en la cabeza y estaba atado.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones del triple crimen.

