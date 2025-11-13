Guayaquil: mujer simuló ser médica para cometer asalto en la avenida Narcisa de Jesús

El miedo vuelve a apoderarse del norte de Guayaquil. Una pareja en moto, con una mujer vestida de médico,<b> protagonizó un<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-enfrentamiento-bala-delincuentes-norte-guayaquil-GE10415715 target=_blank> asalto nocturno</a> frente a una urbanización en la avenida Narcisa de Jesús</b>. En el <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/inseguridad-persiste-duran-pese-refuerzos-militares-policiales-EE10416075 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-captura-guayas-red-envio-droga-europa-DE10415363 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>