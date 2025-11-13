Guayaquil: mujer simuló ser médica para cometer asalto en la avenida Narcisa de Jesús

El miedo vuelve a apoderarse del norte de Guayaquil. Una pareja en moto, con una mujer vestida de médico, protagonizó un asalto nocturno frente a una urbanización en la avenida Narcisa de Jesús.

En el video se observa cómo la moto se mete en contravía y sube a la vereda para interceptar a una joven que caminaba sola por el sector.

En segundos, la supuesta doctora se baja, la sorprende, le arrebata la cartera y escapa junto a su cómplice. La víctima logró refugiarse en la garita de la urbanización, mientras los delincuentes desaparecieron en la oscuridad.

La Policía informó que recibió la alerta a través de las cámaras de vigilancia, pero cuando las unidades llegaron, la pareja en moto ya había huido.

Violeta, una mujer que camina a diario por la zona, contó que ella también fue asaltada semanas atrás. "Venía caminando y siento que me jalan de atrás la cartera. Me robaron todo. Me dieron una patada". comentó.

Vecinos aseguran que esta modalidad de robo se repite: los delincuentes usan uniformes médicos o de técnicos eléctricos para pasar desapercibidos y atacar, sin levantar sospechas ya sea a bordo de motos o en los buses que circulan por el sector.

En Mucho Lote 2, los residentes aseguran que se están organizando para reforzar ellos mismos la seguridad.

"Y a través del chat todos nos cubrimos, todos nos protegemos, todos nos informamos de sospechosos, de delincuentes. La Policía del sector, perteneciente al subcircuito Orquídeas, no tiene vehículos, no tiene motos y hemos hecho reuniones constantes con ellos, les hemos dado a ellos baterías, les hemos apoyado con mantenimiento de los autos, de las motos", indica un morador.

Aseguran además que los alrededores de las urbanizaciones Veranda, Romareda y Metrópolis son las más afectadas por este tipo de asaltos con ladrones disfrazados.