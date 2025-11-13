Un policía se enfrentó a bala con delincuentes por un intento de robo en el norte de Guayaquil

Un policía se enfrentó a disparos contra delincuentes después de un intento de robo en un negocio de la cooperativa Francisco Jácome, norte de Guayaquil.

Según detalló el coronel Geovanny Argüello, jefe del distrito Florida, el uniformado había terminado su jornada y se dirigía a su domicilio cuando detectó a un grupo de sujetos asaltando locales de la zona.

"Les hace parar la tricimoto, les somete a los cuatro ciudadanos que venían dentro de la tricimoto y una motocicleta que venía con estos ciudadanos. Uno de ellos dispara en contra del compañero policía", relató.

El agente se cubrió con la vehículo para protegerse de las balas, y en uso legítimo de la fuerza, respondió al ataque. Los cuatro sujetos aprovecharon el cruce de balas para huir, sin embargo, dos de ellos fueron detenidos posteriormente.

"Se logra ubicar a dos ciudadanos que estaban heridos en el dispensario médico de la Pancho Jácome donde el personal policial logra aprenderlos", dijo Argüello.

El coronel agregó que uno de los aprehendidos es menor de edad y que ninguno de los dos registra antecedentes penales. De acuerdo a los vecinos del sector, uno de los detenidos trabaja como conductor de tricimoto y que fue secuestrado por los criminales, siendo obligado a llevar a los antisociales a distintos puntos.

"Habían otros dos sujetos que eran los campaneros, los que custodiaban a los otros dos delincuentes que andaban en moto. Ellos son los que empiezan a abrir fuego contra la moto taxi y contra el policía", indicaron a Televistazo.

Agentes de Criminalística levantaron 11 restos de bala en el lugar del enfrentamiento, de las cuales ninguna impactó al policía. Mientras, dentro de la tricimoto, hallaron un arma de fuego que habría sido utilizada por los delincuentes para cometer los asaltos.

Además, tres celulares incautados serán revisados para ubicar a los otros implicados.