Guayaquil | Balacera en Sauces 5 dejó un fallecido y dos heridos

La alerta fue a las 15:50 del miércoles 3 de diciembre de 2025 en el norte de Guayaquil. Dos hombres fueron baleados en el sector de Sauces 5.

Según información preliminar, un joven lavaba un vehículo y mientras se tomaba una bebida, sicarios llegaron y le dispararon. Producto del ataque, él murió y otras dos personas resultaron heridas.