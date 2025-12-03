Seguridad
03 dic 2025 , 20:37

Guayaquil | Balacera en Sauces 5 dejó un fallecido y dos heridos

Las víctimas estaban en una calle cuando sicarios llegaron y les dispararon. La Policía indaga el caso.

   
    Balacera en Sauces 5 dejó un fallecido y un herido.( Archivo API )
La alerta fue a las 15:50 del miércoles 3 de diciembre de 2025 en el norte de Guayaquil. Dos hombres fueron baleados en el sector de Sauces 5.

Según información preliminar, un joven lavaba un vehículo y mientras se tomaba una bebida, sicarios llegaron y le dispararon. Producto del ataque, él murió y otras dos personas resultaron heridas.

En redes sociales se viralizaron videos de las víctimas tiradas en el piso, en medio de la conmoción de los vecinos de la zona. Los heridos fueron trasladados hasta un hospital y se desconoce su pronóstico.

La Policía acudió al sitio para trasladar el cadáver hasta la morgue. También para recoger los restos de bala e investigar el ataque.

