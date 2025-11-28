Seguridad
28 nov 2025 , 07:21

Los guardias de exoficinas de Diario El Telégrafo en Guayaquil fueron asaltados

El edificio fue abandonado producto del recorte de personal por la pandemia del COVID-19. En 2024, las instalaciones fueron entregadas al Ministerio del Interior.

   
    Imagen de la fachada de las antiguas oficinas de Diario El Telégrafo, norte de Guayaquil. Imagen correspondiente a noviembre de 2024.( Google Maps )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Delincuentes robaron las armas y las radios de guardias de las exoficinas de Diario El Telégrafo ubicadas la avenida Carlos Julio Arosemena, norte de Guayaquil.

El asalto ocurrió en la madrugada de este viernes 28 de noviembre. En la escena, agentes de la Policía Nacional encontraron dos restos de bala. A los vigilantes les pusieron amarras plásticas.

Aquellas instalaciones se encuentran vacías desde la pandemia de COVID-19, época en que los Medios Públicos de Ecuador tuvieron un gran recorte de personal.

El edificio eventualmente pasó a manos de la Corporación Financiera Nacional (CFN) que, en octubre de 2024, anunció que el inmueble fue entregado al Ministerio del Interior.

Entonces fue señalado que este predio será remodelado y dotado de todos los servicios necesarios para fortalecer la capacidad de la Policía Nacional para llevar a cabo sus funciones en la Zona 8.

Sin embargo, aún se desconoce si se ha destinado presupuesto para reformar la edificación.

