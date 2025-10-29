Seguridad
29 oct 2025 , 17:19

Técnicos de empresa estatal de comunicación desaparecen en Vinces, Los Ríos

El equipo iba a dar mantenimiento a antenas y sistemas de Ecuador TV, Pública FM y El Telégrafo. El carro en el que se transportaban fue localizado este miércoles.

   
    Los agentes continuaban realizando investigaciones hasta la tarde de este miércoles. ( Fiscalía )
Tres técnicos y un chofer que iban a brindar mantenimiento a antenas y sistemas de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador (Comunica EP) están desaparecidos desde este martes 28 de octubre. El equipo fue visto por última vez en Vinces, provincia de Los Ríos.

Comunica EP es la organización que administra a la radio Pública FM, el diario El Telégrafo y Ecuador TV. Este último medio ha difundido imágenes de los desaparecidos en redes sociales, pidiendo ayuda para encontrarlos.

Este miércoles se conoció que el vehículo en el que se transportaban los hombres fue localizado.

En un comunicado, la Policía Nacional informó que "tras conocerse la alerta, se activaron los protocolos de búsqueda". Los agentes continuaban realizando investigaciones hasta la tarde de este miércoles.

De su lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que había abierto una investigación por la desaparición de los cuatro funcionarios.

