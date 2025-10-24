Artesana de Vinces rechaza implicación en el supuesto intento de envenenamiento de Noboa

El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció por primera vez sobre el supuesto intento de envenenamiento con químicos en productos artesanales que le habían sido entregados. La información se dio a conocer el martes 21 de octubre, y el mandatario abordó el tema en una entrevista con CNN.

"Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular", afirmó el jefe de Estado.

Lea también: Noboa invita a que los bancos paguen el décimo tercer sueldo adelantado a sus empleados

Según un informe de la Casa Militar, el viernes 17 de octubre, durante un evento en Babahoyo, provincia de Los Ríos, se analizaron los obsequios entregados al personal de la Presidencia destinados al mandatario. Se detectó que tres de ellos contenían sustancias químicas peligrosas: cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno. Los productos comprometidos eran una mermelada de tamarindo, una mistela de cacao y otra de chocolate, aunque el informe no precisa las cantidades de cada sustancia tóxica. Posteriormente, los productos fueron aislados y desechados de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El informe de la Casa Militar, fechado el 21 de octubre, coincide con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Babahoyo por tentativa de asesinato contra el presidente.

Ecuavisa conversó con la artesana Yolanda Peñafiel, de Vinces, responsable de los productos implicados. La emprendedora aseguró desconocer las sustancias químicas mencionadas en el informe y relató que entregó sus productos para armar la canasta de la asociación a la que pertenece, la cual fue posteriormente entregada a la Presidencia por sus compañeros. "Yo no sé quién cogió los productos", indicó Peñafiel.

La mujer, con 30 años de trayectoria en su negocio, expresó su preocupación por el impacto que este caso podría tener en su reputación, sobre todo después de haber sido beneficiada por el bono Emprende Mujer del Gobierno. "No es justo que se intente dañar mi imagen y la de mi emprendimiento", señaló.

Revise además: Reducción del diésel en diciembre: la estrategia de Daniel Noboa antes de la consulta popular en Ecuador

Peñafiel aclaró que no ha recibido ninguna notificación de la Fiscalía, aunque sí la visita de representantes de la Presidencia para tranquilizarla. Espera que pronto se esclarezcan los hechos.

Ecuavisa contactó al jefe de la Casa Militar para conocer por qué los productos mencionados fueron descartados en lugar de mantenerse en cadena de custodia, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.