Noboa invita a que los bancos paguen el décimo tercer sueldo adelantado a sus empleados

El presidente Daniel Noboa invitó a los bancos del país a pagar por adelantado el décimo tercer sueldo a sus empleados, "así como lo hará el Gobierno".

Noboa ofreció que el 14 de noviembre pagará ese bono navideño a los funcionarios públicos del país para que las familias tengan más dinero "durante el Black Friday y el Cyber Monday".

E hizo una invitación a la empresa privada a sumarse a esa iniciativa. En esta ocasión, hizo un exhorto directo a la banca.

LEA: ¿El pago del décimo tercer sueldo equivale al monto adeudado por el Gobierno a los municipios?