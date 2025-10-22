Economía
22 oct 2025 , 07:00

Noboa invita a que los bancos paguen el décimo tercer sueldo adelantado a sus empleados

El Primer Mandatario exhortó a la empresa privada a emular su iniciativa de pago del bono navideño el 14 de noviembre.

   
    Daniel Noboa durante un evento oficial en Babahoyo el 17 de octubre.( Flickr Presidencia )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El presidente Daniel Noboa invitó a los bancos del país a pagar por adelantado el décimo tercer sueldo a sus empleados, "así como lo hará el Gobierno".

Noboa ofreció que el 14 de noviembre pagará ese bono navideño a los funcionarios públicos del país para que las familias tengan más dinero "durante el Black Friday y el Cyber Monday".

E hizo una invitación a la empresa privada a sumarse a esa iniciativa. En esta ocasión, hizo un exhorto directo a la banca.

Según el Primer Mandatario, "la banca ha tenido su mejor año de la historia".

El pago del décimo tercer sueldo que el Gobierno asegura hará el 14 de noviembre coincide con las cercanías de la consulta popular y referéndum.

Según el Ministerio de Trabajo, hasta julio de 2025 existían 491 993 funcionarios públicos, sin contar los Gads. En la función Ejecutiva están la mayoría: 430 966.

Temas
bancos
décimo tercer sueldo
empleados
pago
bono navideño
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
