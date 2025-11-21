Los guardianes del escondite de alias Fito en Montecristi fueron sentenciados por fraude procesal

Los cuatro hombres que fueron capturados junto a alias Fito en su búnker en Montecristi, Manabí, fueron sentenciados por fraude procesal.

Un tribunal de Garantías Penales de Manta los encontró culpables de conocer la conducta delictiva de José Adolfo Macías Villamar, cabecilla de Los Choneros y quien era uno de los hombres más buscados del Ecuador tras fugarse de la cárcel en enero de 2024, y pese a ello, proporcionarle un alojamiento y ocultarlo.

Así, Cristhian Mendoza Vélez, Eduardo Hurtado Carrera, Freddy Zambrano Zambrano y Carlos Cedeño Zambrano fueron sentenciados a cuatro años de cárcel.

Durante la rueda de prensa realizada por la captura de alias Fito, John Reimberg, ministro del Interior, sostuvo que el seguimiento a Mendoza, quien era funcionario de la agencia de tránsito municipal de Manta, permitió detectar la vivienda donde estaba oculto Fito.

Al intervenir el lugar, las autoridades interrogaron a los ahora sentenciados sobre el escondite de alias Fito; sin embargo, aseguraron desconocerlo.

No obstante, tras una verificación y un registro minucioso del domicilio, se descubrió un doble fondo tipo búnker bajo la lavandería, que conducía a un escondite donde se encontraba oculto el máximo cabecilla de Los Choneros.