Seguridad
23 nov 2025 , 08:11

Alias Gordo Tacuri, de Los Choneros, fue asesinado en La Maná, Cotopaxi

El hombre estaba comprando repuestos en un local automotriz cuando dos sujetos lo balearon.

   
    El cuerpo quedó tendido afuera del negocio.( Cortesía )
Fuente:
Registro
Redacción
Emilio Fabricio Tacuri Cherres, alias Gordo Tacuri, fue asesinado a tiros este sábado 22 de noviembre en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Según información preliminar, el hombre estaba comprando repuestos en un local automotriz de la avenida 19 de Mayo cuando fue atacado por dos sujetos que le dispararon varias veces.

El cuerpo quedó tendido afuera del negocio. Policías acudieron a la escena, cercaron parte de la avenida para realizar pericias y recoger el cadáver. El hecho violento generó conmoción entre la ciudadanía lamanense.

Lea también: Alias Pipo, con Los Lobos, replicó la guerra narcomexicana en su disputa contra Los Choneros

En el sistema de la Función Judicial consta que Tacuri solo había enfrentado un proceso judicial por narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno Nacional lo consideró un objetivo de valor intermedio que pertenecía al grupo criminal Los Choneros, cuyo jefe fue José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, preso en Estados Unidos.

El "Gordo Tacuri" había sido capturado en marzo en el cantón Pichincha, provincia de Manabí. Fue detenido junto a otro sujeto. En ese operativo se decomisó además un arma de fuego, 17 municiones, una moto y ocho celulares.

El Ministerio del Interior relacionaba también al hoy occiso con casos de extorsión y masacres en El Empalme y General Villamil Playas (Guayas). No obstante, Tacuri estaba libre.

Revise además: Violencia en Ecuador: Cuatro días, siete masacres y 33 muertos

