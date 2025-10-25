Seguridad
25 oct 2025 , 17:32

Otro golpe militar a la minería ilegal, en Imbabura, por más de USD 250 mil

En el lugar funcionaba además una conexión clandestina desde un poste de luz.

   
    Operativo contra la minería ilegal( Fuerzas Armadas )
Fuente:
Fuerzas Armadas
Juan Pablo Carrera
En el sector Río Verde Alto, Imbabura, el Ejército desmanteló un campamento de minería ilegal. En el lugar se procesaba material aurífero de forma ilícita y se incautó materiales y productos valuados en USD 250 000.

Entre los artículos están: procesadoras, generadores eléctricos, tanques de agitación, cisternas, sacos de cianuro, 40 sacos de material aurífero y otros insumos.

En el lugar funcionaba además una conexión clandestina desde un poste de luz en un camino principal hasta la procesadora minera ilegal.

Otro operativo militar en Loja

Operativo contra la minería ilegal ( Fuerzas Armadas )

A su vez, en Loja, cantón Celica, personal militar realizó un operativo contra la minería ilegal que resultó en el decomiso de 146 sacos de material mineralizado.

Temas
Imbabura
militares
Seguridad
Mineros
Minería ilegal
control antiminero
Militares
Ecuador
Noticias
