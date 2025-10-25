Los militares desplegados en Imbabura regresan a Cotopaxi , tras el largo paro indígena

Tres días después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (<b>Conaie</b>) y el Gobierno de Daniel Noboa dieran oficialmente por terminado el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paro-nacional target=_blank>paro nacional</a></b> que se alargó por 31 días,<b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/11-detenidos-otavalo-recibidos-familias-salir-carcel-ibarra-PA10329350 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-investiga-alianza-criminal-los-lobos-banda-colombiana-los-pasilleros-quito-detenidos-JB10331954 target=_blank></a></b>