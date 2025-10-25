Seguridad
Los militares desplegados en Imbabura regresan a Cotopaxi , tras el largo paro indígena

Durante las manifestaciones, los militares fueron trasladados como contingencia en seguridad, despeje de vías y apoyo humanitario.

   
    Militares en carreterras de Ecuador( Ejército Eucatoriano )
Tres días después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Gobierno de Daniel Noboa dieran oficialmente por terminado el paro nacional que se alargó por 31 días, personal militar de la Brigada de Fuerzas Especiales de Latacunga comenzó a retornar a su unidad tras haber sido desplegado en la provincia de Imbabura, uno de los epicentros de las protestas.

Durante las manifestaciones, los militares fueron trasladados a esa zona por el Bloque de Seguridad para reforzar estrategias de seguridad, despeje de vías y apoyo humanitario en Otavalo y cantones cercanos.

En videos difundidos en redes sociales se observa un ambiente aún polarizado. Por un lado, mientras algunos ciudadanos despidieron a los soldados con aplausos y banderas, otros grupos lanzaron piedras y pedazos de madera contra los vehículos. Días atrás, el Ejército Ecuatoriano ordenó también el regreso de las fuerzas de Quito a sus cuarteles respectivos.

