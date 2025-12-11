Seguridad
11 dic 2025 , 19:35

El Gobierno intervendrá en los sistemas de control portuario con ayuda de agencia contra la droga de la ONU

La Secretaría General de Integridad Pública indicó que implementarán una herramienta para identificar, valorar y mitigar riesgos de corrupción.

   
  • El Gobierno intervendrá en los sistemas de control portuario con ayuda de agencia contra la droga de la ONU
    Imagen de un puerto marítimo ubicado en la Isla Trinitaria de Guayaquil.( ShibataFenderTeam (Youtube) )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

La Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) anunció que Ecuador iniciará una intervención estructural en los sistemas de control portuario, uno de los puntos más vulnerables frente al crimen organizado.

Lo hará mediante la implementación de la Metodología de Evaluación y Gestión de Riesgos Institucionales de Corrupción (MEGERIC), una herramienta oficial del Gobierno Nacional para identificar, valorar y mitigar riesgos de corrupción.

Le puede interesar: Cooperativa de bus de Durán tuvo que suspender operaciones por tres días ante extorsiones

Esta acción reunió a responsables institucionales de cumplimiento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, consolidando una respuesta coordinada del Estado frente a las redes criminales que operan en puertos y aduanas.

Esta herramienta cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que junto al Gobierno de Canadá está ejecutando el proyectio“DISRUPT”, que tiene como uno de sus objetivos y componentes la prevención y combate a la corrupción asociada al crimen organizado, y en este caso, priorizando acciones enfocadas al sistema portuario.

La SGIP dijo que la MEGERIC busca definir pautas técnicas que permitan llevar a cabo la gestión de los riesgos institucionales de corrupción mediante la creación de estrategias, acciones e indicadores concretos.

Lea también: Banda criminal peruana Los Navarro estaría operando en Ecuador

Además, recalcó que la metodología es una herramienta de aplicación obligatoria para las entidades de la Función Ejecutiva.

Por otro lado, Carla Suárez, oficial de Programa de la UNODC, mencionó la relevancia de este taller ya que se enmarca en el Día Internacional contra la Corrupción. “Creemos firmemente que una de las maneras más eficientes y sostenibles para el combate a la corrupción es la integridad”, añadió.

Temas
ONU
Seguridad
puertos marítimos
terminales portuarios
UNODC
Ecuador
Noticias
Recomendadas