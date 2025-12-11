El Gobierno intervendrá en los sistemas de control portuario con ayuda de agencia contra la droga de la ONU

La Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) <b>anunció que Ecuador iniciará una<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-controles-policiales-militares-puertos-narcotrafico-JG8967920 target=_blank> intervención estructural</a> en los sistemas de control portuario</b>, uno de los puntos más vulnerables frente al crimen <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/extorsion-obligo-suspension-buses-duran-GB10552141 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/banda-criminal-peruana-los-navarro-estaria-operando-en-ecuador-EB10550532 target=_blank></a></b> <b></b>