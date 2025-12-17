Seguridad
17 dic 2025 , 22:28

Manabí: un funcionario del hospital de Bahía de Caráquez fue asesinado

Medardo Napa, quien era funcionario de recursos humanos, fue baleado en su vehículo, cuando iba a ingresar en la casa de salud. Sus sicarios huyeron.

   
    Imagen del Hospital General Miguel H. Alcívar de Sucre, Manabí.( Ministerio de Salud Pública )
Un funcionario del hospital Miguel H. Alcívar, en Bahía de Caráquez, cabecera cantonal de Sucre en la provincia de Manabí, fue asesinado.

El hecho ocurrió cerca de las 08:30 de este miércoles 17 de diciembre. La víctima, identificada como Medardo Napa, estaba en su auto e iba a ingresar al parqueadero de la casa de salud, cuando fue atacado a tiros.

Su cuerpo quedó dentro del carro y los sicarios huyeron. Napa laboraba en el area de talento humano del hospital, que emitió una nota de pésame.

Ahora, la Policía investiga cuál habría sido el motivo del crimen. Familiares indicaron a los agentes que Napa tuvo problemas con sus inquilinos ya que estos no querían desalojar la vivienda.

Hasta el mes de octubre, el cantón Sucre registró 61 asesinatos, 15 crímenes más de todos los que registró en 2024.

