Un hombre falleció baleado cuando trataba de llegar a un hospital de Guayaquil

El cuerpo de un hombre asesinado fue hallado en medio de la calle 29 entre Rosendo Avilés y Francisco Segura, suroeste de Guayaquil.

Según la Policía, cerca de la medianoche fueron alertados sobre el cadáver que estaba a pocos metros de una moto.

A los pocos minutos de haberse reportado el hallazgo, llegaron los familiares del fallecido, mientras que los uniformados del distrito Portete cerraron la calle 29 en ambos sentidos para que los agentes de Dinased y Criminalística realicen su trabajo.

Aunque no encontraron casquillos en el sitio informaron que el hombre tenía una herida de bala. Por ello, presumen que se dirigía hasta el hospital Abel Gilbert Pontón, pero no alcanzó a llegar.

Asimismo, los policías fueron alertados por moradores que en el sector del Cisne se escucharon disparos e investigan si este hecho está relacionado con la muerte.

A las 02:00, el cadáver fue trasladado a la morgue y la motocicleta fue trasladada al patio de la Policía Judicial.